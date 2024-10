Aree verdi più decorose. Il bando del Comune

COMACCHO

È stata indetta dal Comune di Comacchio una manifestazione di interesse diretta a ricevere, da soggetti o associazioni, proposte per la stipula di convenzioni che disciplinino percorsi di valorizzazione e tutela di aree di proprietà privata posti nell’ambito dell’arenile della propria costa. "Lo scopo – si legge nell’avviso pubblico del Comune - è di valorizzare aree private oggetto di degrado coniugando accessibilità e necessità di fruizione turistica con la tutela dell’ambiente". Come viene specificato, l’eventuale sottoscrizione delle convenzioni è subordinata alla verifica, da parte del Comune dove necessario di concerto con gli Enti preposti alla tutela dei vincoli ambientali e/o paesaggistici, della fattibilità tecnica, delle forme di supporto al Pubblico nel controllo e nella vigilanza, nonché delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. "Ai fini della sostenibilità anche economica da parte del privato – prosegue l’avviso - non si esclude la possibilità di concedere l’insediamento di micro-attività turistiche, sportive, ricreative e per il tempo libero purché le stesse abbiano carattere precario, non siano invasive e siano smontabili e/o di facile rimozione". Info sul sito del Comune.