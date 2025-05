Arena Coop, novanta film sotto le stelle

Torna l’Arena Coop Alleanza 3.0, un luogo unico nel suo genere costruito per accogliere, incontrarsi e condividere bellezza. Organizzato da Arci, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e di Legacoop Estense, il cinema all’aperto permetterà ai cittadini di vivere un’esperienza singolare e diversa dal solito. Patrocinato dal Comune e dall’Università, l’evento è stato presentato da Matteo Fornasini, assessore al Turismo. "Un ricco palinsesto all’interno di una manifestazione consolidata, alla sua sesta edizione – ha affermato –. Abbiamo patrocinato questo evento, consegnando anche un piccolo sostegno economico, proprio per la sua importanza e la sua affluenza".

A testimoniare la grande rilevanza dell’iniziativa è il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, come sottolineato dalla consigliera Pd Marcella Zappaterra: "Per noi è motivo d’orgoglio patrocinare l’Arena, una manifestazione di qualità per il cinema, nonché uno straordinario veicolo per organizzare incontri e scambiare opinioni. A coronare tutto ci pensa parco Pareschi, che ormai è un punto di riferimento per la città e per questo evento. D’altronde arrivare alla sesta edizione significa che la sinergia fra le amministrazioni, gli organizzatori e le cooperative è piuttosto forte".

Un’idea che ha preso piede già da diverso tempo, ma che da solo sei anni vede la collaborazione di Legacoop Estense, come ha segnalato Chiara Bertelli, direttrice Legacoop Estense. "Sono stati sei anni importanti – ha detto –, ma bisogna ricordarsi da dove siamo partiti il primo anno. Sì, perché la prima edizione di questo evento ha coinciso con la pandemia Covid-19 e questo ha molto peso sui risultati che abbiamo ottenuto negli anni. Noi di Legacoop sentivamo il bisogno di sostenere questo progetto perché volevamo offrire qualcosa ai cittadini in un periodo difficile. Ci fu una risposta importante, come previsto, e quindi abbiamo continuato". In cartellone più di 90 film da proiettare tra il 3 giugno e il 7 settembre con inizio alle 21.30: un programma ricco di sorprese illustrato da Francesca Audino, presidente Arci e Mattia Antico, responsabile culturale Arci: "Sono novanta film, di cui alcuni in lingua originale che saranno sottotitolati. Riusciremo a ospitare 400 persone. Parteciperemo al ‘Cinema in Festa’, quindi in quel periodo i biglietti costeranno 3 euro e 50. Parteciperemo anche al ‘Cinema Revolution’, con i biglietti per i film europei e italiani a 3,50 euro, mentre per il resto del catalogo ci sarà la classica suddivisione, quindi biglietto intero 6,50 euro e biglietto ridotto 5 euro". Tutto pronto quindi per la prima proiezione all’aperto, in programma il 3 giugno: ‘A Complete Unknown’, la storia di Bob Dylan.