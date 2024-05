Arena Ferrara, il cantiere. Palasport, via ai lavori: "Rispondiamo al bisogno di punti di aggregazione"

Al via i lavori della nuova ‘Arena Ferrara’. Un intervento dai grandi numeri. Il palazzetto sorgerà su un‘area comunale di oltre 13mila metri quadri, mille posti sugli spalti, campi per la pallacanestro, pallavolo, pallamano e una palestra per l’arrampicata, per un investimento complessivo da 9 milioni. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, in occasione dell‘avvio dei lavori, un sopralluogo nell‘area di cantiere dell‘Arena Ferrara con l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi e i progettisti dell‘opera Luca Farinelli e Maria Chiara Santi dello studio di architettura Lumarch e, per l‘impresa, Paolo Benazzi, project manager della cooperativa edile Appennino di Calderara di Reno (Bologna). Si tratta di una riqualificazione dell’area ex Foro Boario, storicamente destinata al mercato del bestiame, poi bombardata nella Seconda Guerra Mondiale, su cui ora sorgerà un moderno palazzetto per gli sport al coperto. "Si tratta di un inizio lavoro molto atteso – ha detto Maggi – per quello che sarà un nuovo impianto sportivo, indirizzato a più discipline. Questo in risposta alla necessità di avere un luogo di aggregazione idoneo e che risponde alle richieste delle nostre società sportive. Sarà innovativo e moderno. La capienza dei mille posti sugli spalti è frutto di uno studio specifico adeguato alla struttura che si va a realizzare". Un nuovo impianto sportivo che vedrà un cospicuo investimento complessivo, finanziato con 3,5 milioni di euro del Pnrr e un cofinanziamento comunale pari a 5,5 milioni, tramite mutuo a tasso zero con l’Istituto di credito sportivo.

"Si tratta di un investimento importante – ribadisce Maggi –. Siamo riusciti ad accedere ai fondi del Pnrr e parte saranno fondi comunali. Un’area che era in un forte stato di abbandono sarà interamente rivista, mantenendo anche la storicità architettonica dell’opera, che fu progettata da Girolamo Savonuzzi, ingegnere capo del Comune". Nel dettaglio, il campo centrale sarà polifunzionale e potrà essere suddiviso per permettere lo svolgimento di più eventi sportivi indoor concomitanti. Ci saranno uno spazio bar, spogliatoi e una sala fitness. Nella parte esterna diversi gli interventi. Il portico di ingresso dell‘ex Foro Boario fungerà da accesso principale allo spazio esterno del nuovo edificio, concepito come una vera e propria piazza da cui partiranno vari percorsi disegnati per agevolare una mobilità lenta e sostenibile. Una particolare attenzione anche per la parte esterna: sono previsti un parcheggio con ottanta posti auto e tre per corriere, realizzato in maniera ‘permeabile’ e un ampio parco che s’innesterà a quello di via Barlaam. Non mancherà un percorso pedonale di 80 metri di lunghezza, il tutto con soluzioni inclusive. Il termine dei lavori previsto è di dodici mesi per l’intervento principale della struttura del palazzetto dello sport (il quale sarà già utilizzabile) a cui seguiranno anche i lavori di realizzazione del parco attrezzato esterno perimetrale. Quindi l’intera opera vedrà la conclusione nella primavera del 2026.