Arena Live, il bilancio: "12mila presenze"

Il weekend appena trascorso ha decretato il successo definitivo di Poggio Arena Live, la manifestazione musicale e culturale che dal 12 al 14 settembre ha animato Poggio Renatico con numeri da record: oltre 12.000 presenze in soli tre giorni. Un risultato che conferma la crescita di un evento nato tre anni fa e che oggi mostra con chiarezza tutti i frutti del lavoro di squadra e della passione che lo hanno reso possibile. Nato da un’idea e da una solida collaborazione tra il Comune e la Pro Loco, Poggio Arena Live ha sin dall’inizio avuto l’obiettivo di valorizzare il Parco del Ricordo, trasformandolo in un punto di riferimento per la musica e la cultura non solo locale ma provinciale. Quello che tre anni fa era un esperimento, oggi è diventato un simbolo identitario e una delle iniziative di maggior rilievo per il territorio, capace di richiamare spettatori anche dalle province di tutta la regione. Il festival non è il frutto del caso, ma il risultato di un impegno che comincia mesi prima che il palco si illumini. Come sottolineano i tre principali organizzatori – il vicesindaco Andrea Bergami, l’assessore alla promozione del territorio Serena Fini e il presidente della Pro Loco Emiliano Peccenini – la realizzazione di una manifestazione di tale portata richiede una preparazione meticolosa e una dedizione instancabile. Nulla viene lasciato al caso: dalla scelta degli artisti alla gestione della logistica, dal coinvolgimento degli sponsor alla costruzione del palco, ogni singolo aspetto è studiato e coordinato con attenzione. Tutte le serate sono state partecipate oltre misura, grazie anche a una scelta particolarmente azzeccata degli artisti e degli spettacoli che hanno saputo abbracciare tutte le fasce d’età. L’energia travolgente degli Eiffel 65 ha acceso il pubblico nel concerto di apertura, trasformando Poggio Renatico in una discoteca a cielo aperto con i grandi successi degli anni ’90; la serata "Voglio tornare negli anni ’90" e l’esplosione di colori dell’Holi Festival hanno regalato un sabato all’insegna della nostalgia e del divertimento collettivo; mentre la voce inconfondibile e l’eleganza di Riccardo Fogli hanno chiuso la rassegna con emozione e classe, conquistando il pubblico più adulto e lasciando un segno indelebile nella memoria di tutti. Dalle famiglie ai giovani, fino ai più adulti, ogni generazione ha trovato un motivo per esserci e sentirsi parte di un evento. Fondamentale è stato anche il contributo di oltre cento volontari, che con energia e dedizione hanno rappresentato il vero motore della manifestazione.

Laura Guerra