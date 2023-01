Argeco, i licenziati non rientrano Il sindacato: "Continua la vertenza"

Fumata nera ieri a Ferrara all’ incontro di concertazione aperto dal prefetto Rinaldo Argentieri e dal questore Salvatore Calabrese per risolvere il problema "Argeco", l’azienda attiva nel campo del riciclo di prodotti plastici. Al faccia a faccia negoziale c’erano rappresentanti del sindacato Cobas, della cooperativa Seat (la nuova agenzia interinale subentrante nella collocazione occupazionale) e della ditta stessa, che dà lavoro a circa 90 dipendenti. Ma che in questi giorni è al centro di una delicata vertenza che ha visto le maestranze incrociare le braccia per protestare contro la nuova coop. ed il licenziamento di un delegato sindacale. L’astensione dal lavoro è sfociata mercoledì scorso in un sit-in davanti ai cancelli dello stabilimento e blocco dei mezzi adibiti al carico e scarico merci. Ebbene ieri le posizioni delle controparti non hanno fatto passi in avanti. "Il tavolo istituzionale non ha avuto esito positivo-si legge in una nota stampa sindacale-è stato rifiutato il reintegro tra il personale del nostro esponente ingiustamente licenziato. E la nuova coop., pur dichiarandosi estranea al licenziamento, lo ha nei fatti avvallato dichiarando di essere del pronunciamento del giudice. Ovviamente questa presa di posizione rende assai problematico il ricomporsi della vertenza complessiva; faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per garantire il rispetto dei diritti".

Nando Magnani