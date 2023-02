Argenta, addio a Giorgio Dal Pozzo. “Uomo buono e grande cooperatore”

Ferrara, 2 febbraio 2023 – Un minuto di silenzio alla memoria di Giorgio Dal Pozzo, osservato oggi pomeriggio in Duomo ad Argenta, per suggellare l'ultimo atto della cerimonia funebre dell'ex dirigente della Coop Costruttori deceduto nei giorni scorsi in ospedale all' età di 77 anni. Con lui se ne va un "uomo buono" ha detto nella sua omelia il parroco don Fulvio Bresciani. Al funerale era assente per motivi di lavoro Giovanni Donigaglia, ma non sono mancati Renzo Ricci Maccarini, dirigente dell'epoca, e il sindaco Andrea Baldini. All'ultimo saluto anche tanti ex colleghi e figure istituzionali.