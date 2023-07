Argenta, approvato piano di rientro dei debiti di Soenergy in liquidazione

Il piano di rientro dai debiti di Soenergy in liquidazione, la società controllata da Soelia spa quest’ultima a sua volta controllata dal Comune di Argenta, è stato accettato dal 100 per cento dei creditori erariali coinvolti e ha avuto – novità dell’ultima ora – anche l’approvazione da parte del Tribunale di Ferrara, con annessa transazione fiscale, che si è espresso nell’udienza del 28 giugno. A seguito della validazione del piano, Soenergy si avvia alla conclusione di un percorso virtuoso iniziato il 20 gennaio 2020. In quella data il comune di Argenta azzerava i precedenti vertici e nominava Alfonso Ponticelli (nella foto), dottore commercialista e avvocato con comprovata esperienza nella crisi di impresa, nel ruolo di amministratore unico - ora liquidatore - al fine di far chiarezza sui bilanci sociali e quindi valutare l’uscita dal ramo energy. "Le due diligence (verifica sull’attività aziendale ndr) – spiega Alfonso Ponticelli - eseguite sui conti aziendali hanno reso evidente la necessità di cedere il ramo di azienda, cessione avvenuta a seguito di una procedura competitiva a evidenza pubblica che ha visto la società Sinergas spa del Gruppo Aimag aggiudicarsi il ramo ad un prezzo pari a 52 milioni di euro". E conclude: "Nonostante fin dall’inizio l’operazione si configurasse come "operazione di scopo", il cui fine era quello di pagare, con il prezzo di cessione introitato, tutti i debiti erariali accumulati, un cambiamento di orientamento della Corte di Cassazione, intervenuto nel giugno 2022, ha reso il prezzo di cessione introitato non più sufficiente a pagare l’intero debito tributario, rendendo pertanto necessaria la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debito finalmente giunto a omologa (validazione ndr) il 28 giugno scorso. Ora Soenergy srl in liquidazione dovrà adempiere al piano liquidatorio omologato, in un arco temporale di 8 anni".

f. v.