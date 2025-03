Argenta, bambino cade in piscina. Soccorso dal 118 e portato in ospedale

Attimi di apprensione ieri pomeriggio in piscina ad Argenta. Protagonista suo malgrado un bambino di appena 3 anni, che alle 16, nell’impianto natatorio di via Magrini, si stava dedicando a giochi e attività sportive. Ma all’improvviso qualcosa deve essere andato storto. Tanto che il piccolo è stato coinvolto in un incidente, scivolando sul bagnato e cadendo violentemente sul pavimento, Ancora non è ben chiaro se l’incidente sia avvenuto nei paraggi dello spogliatoio o a bordo piscina. Il bambino è rimasto cosciente, sul posto è stato allertato il 118, che lo ha condotto in ambulanza al vicino ospedale. Qui i medici lo hanno preso in carico, per essere sottoposto alle cure del caso.