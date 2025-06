Argenta ’Comune Ciclabile’. Quarto riconoscimento di Fiab

Argenta si conferma nel 2025 per il quarto anno consecutivo Comune Ciclabile, è Il riconoscimento di FIAB Italia che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, assegna al nostro Comune il punteggio di tre bikesmile. "E’ un ottimo risultato – commenta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – ottenuto anche grazie al completamento della ciclopedonale di via 8 Settembre. Continuiamo a lavorare sul territorio, con l’obiettivo di rendere la mobilità sempre più sostenibile e accessibile per tutti".

Il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città. In Italia sono quasi 180 i Comuni che hanno aderito all’iniziativa e che fanno dunque parte di questo network. Un territorio che, nel complesso, comprende il 20,3% della popolazione Italiana.

Per ottenere il riconoscimento il comune deve possedere almeno due requisiti tra tutti quelli richiesti: uno nell’area "infrastrutture urbane" (ciclabili urbane e moderazione traffico e velocità) e uno in almeno una delle altre tre aree ("cicloturismo", "governance" e "comunicazione & promozione").

f. v.