Argenta (Ferrara), crolla una gru: operaio schiacciato

Ferrara, 11 luglio 2023 – Grave infortunio sul lavoro questa mattina in un’azienda di via Copernico, ad Argenta. Un operaio di 55 anni stava rimuovendo dei pannelli di eternit dalla copertura di un capannone quando, per cause in corso di accertamento, la gru che calava a terra l’amianto è crollata sul ponteggio, schiacciandolo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria Codifiume, i vigili del fuoco e il personale della medicina del lavoro.