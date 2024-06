Argenta, il movimento Cinque Stelle si spacca

Il Movimento Cinque Stelle alle amministrative si è spaccato. Da una parte l’ex consigliere comunale Gulinelli in appoggio alla candidatura di Giovanna Azzalli; dall’altro il movimento che ha scelto di sostenere la coalizione di centrosinistra, che esprime il candidato sindaco Andrea Baldini, la quinta delle cinque liste di appoggio che formano la coalizione. Il capolista è Paolo Orlandini, che così motiva l’appoggio al sindaco uscente: "Abbiamo deciso di sostenerlo nell’ambito di una riflessione strutturata e seria, coerentemente con le scelte che sono state fatte dal Movimento a livello nazionale, rassicurati dal dialogo aperto negli scorsi mesi con il candidato e la coalizione, grazie al quale abbiamo creato gli spazi perché le priorità e le sensibilità del Movimento siano rappresentate e sostenute da un lavoro comune". Per quanto riguarda le priorità, in cima alla lista la rivalutazione delle frazioni: "luoghi dove vivono cittadini che hanno pari diritto di accesso ai servizi rispetto ai residenti del capoluogo; vogliamo mettere al centro la riqualificazione degli immobili e un lavoro sulle infrastrutture, quali le strade, le fognature, la fibra ottica. Migliorare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, inclusi i parchi che sono luoghi di aggregazione". La squadra deI Cinque Stelle che si presenta per le amministrative: Paolo Orlandini, Maria Paola Aquilini, Luigi Aquitani, Roberto Baldisserotto, Giampaolo Bondanelli, Moira Bondanini, Lorena Casadei, Natalia Gasan, Anna Mazzanti, Paolo Mercatali, Barbara Pellegri e Luana Scalambra.

Franco Vanini