Argenta: lunedì in piazza. Una cerimonia per i martiri delle foibe

"Per non dimenticare i nostri fratelli martiri delle foibe", è lo slogan scelto ad Argenta in occasione della Giornata del ricordo, lunedì 10 febbraio. Alle 19 in piazza Giovanni XXIII il circolo Cesare Gaiani di Fratelli d’Italia, in collaborazione Gioventù Nazionale Argenta organizza la manifestazione, che prevede la deposizione di una rosa per commemorare tutti i martiri delle foibe e tutti gli esuli giuliano-dalmati.

"Come ogni anno – afferma il segretario di FdI di Argenta, Nicola Fanini – anche questa volta abbiamo voluto organizzare un momento per ricordare i nostri martiri, fratelli italiani, massacrati dall’odio comunista durante la tragedia degli eccidi delle foibe. Un modo per non dimenticare questo periodo tragico che ha visto migliaia di nostri compatrioti venire torturati e poi uccisi".

L’obiettivo è anche chiedere "l’intitolazione di una via, piazza, parco o strada ai martiri delle foibe, affinché sia per sempre un ricordo che mai dovrà scomparire. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare".