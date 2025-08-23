Argenta ricorda Don Minzoni. Il sacerdote vittima dei fascisti

Torna dal 15 al 21 settembre il Cidas Silver Festival, appuntamento ideato dalla cooperativa Cidas e dedicato al mondo delle persone anziane, dei caregiver e dei professionisti della cura. La seconda edizione si svolgerà tra Ferrara e Portomaggiore, in concomitanza con le iniziative dedicate alla giornata mondiale dell’Alzheimer che si celebra il 21 settembre, tema centrale il benessere, inteso come equilibrio tra salute, relazioni e identità.

Il titolo scelto per questa edizione – Il tempo che abito: benessere, identità e cura in ogni stagione della vita – riflette l’approccio olistico del festival, che propone un programma di dibattiti, workshop, performance teatrali, mostre fotografiche e presentazioni di libri. Tra i protagonisti figurano Marco Trabucchi, psichiatra e tra i massimi esperti nazionali di psicogeriatria; Viola Zulian, specialista in Lifestyle Medicine; Monica Botta, esperta in progettazione di giardini terapeutici; Erri De Luca, che presenterà il suo ultimo lavoro ’L’età sperimentale’, scritto con Ines de La Fressange, sabato 20 settembre alle 18 al Cinema Apollo di Ferrara.

Il 18 settembre, nella casa della comunità di Portomaggiore centro disturbi cognitivi e demenze, via Edmondo De Amicis 22, sala polivalente, si terrà la mostra ArgillaMente e una tavola rotonda. La mostra per esplorare il legame tra arte e benessere. Gli orari. 14:30 – 15 , Visita alla mostra con drink di benvenuto; 15– 15,45 i saluti istituzionali; 15,45 – 18 la Tavola rotonda. Il festival ospiterà un reading a cura di Giulio Costa - Ferrara Off Teatro, dedicato al tema dei caregiver.

Il festival culminerà con due convegni, La scienza del vivere bene: dalla medicina agli spazi di cura in programma venerdì 19 e la tavola rotonda Frequenze del benessere, dedicata ai caregiver di sabato 20 settembre, che vedranno il confronto tra esperti, istituzioni e realtà del terzo settore su buone pratiche e innovazioni nel campo della cura.

Cidas e il valore della cura. Dal 1979 Cidas è attiva nella gestione di servizi sociosanitari per le fasce più fragili della popolazione. Con il Silver Festival, la Cooperativa intende accendere i riflettori su una realtà sempre più diffusa: quella delle persone anziane non autosufficienti, delle persone fragili e di chi se ne prende cura. Il motto del Festival, Growing older, getting better, sintetizza efficacemente la visione che Cidas promuove: un’idea di benessere che non si esaurisce con l’età, ma si rafforza nel tempo.

L’evento è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ferrara. In collaborazione con Ausl di Ferrara, Asp Eppi-Manica-Salvatori e MetaKeramos ceramiche artistiche. Con l’aumento dell’età media in Italia e in Europa, una delle sfide più urgenti che molte famiglie si trovano ad affrontare è la gestione quotidiana di persone anziane colpite da patologie degenerative, spesso non più autosufficienti. Una realtà sempre più diffusa, che mette a dura prova non solo chi vive la fragilità, ma anche chi se ne prende cura. In questo scenario, diventa fondamentale promuovere soluzioni capaci di generare un impatto positivo sul benessere fisico ed emotivo, restituendo dignità, equilibrio e qualità alla vita delle persone e dei loro cari.

Ingresso gratuito, previa prenotazione. Info e programma completo: www.cidas.coop/silver-festival.