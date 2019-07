Ferrara, 24 luglio 2019 - Ammonta a oltre un milione di euro il valore delle quote e dei beni (tra cui auto, alcune centinaia di capi di bestiame e attrezzature agricole) di un’azienda agricola di oltre 5mila metri quadrati di Argenta, sottoposte a sequestro preventivo dalla Guardia di finanza di Bologna su disposizione del gip bolognese Domenico Truppa.

Sempre su disposizione del Gip, è stato eseguito il provvedimento nei confronti di quattro persone, denunciate perché ritenute responsabili di trasferimento fraudolento di valori.

Tra queste c’è Leonardo Cantore, 73 anni, di origini pugliesi ma residente da tempo nel ferrarese, che alle spalle ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed è gravato da oltre 90 condanne definitive. A lui erano stati confiscati immobili e società per circa 3,6 milioni, poiché incongruenti con il suo profilo reddituale, dal momento che era stato definito dagli investigatori «socialmente e fiscalmente pericoloso».

I successivi approfondimenti hanno portato i finanzieri a scoprire che il 73enne, in concomitanza con l’applicazione delle misure di prevenzione, «aveva attribuito fittiziamente alla figlia e ad altri prestanome a loro volta indagati somme di denaro e una societa», con l’obiettivo di eluderne la confisca. Lo stesso gip evidenzia che Cantore «nel corso degli anni ha intestato beni immobili, quote societarie e altri beni a prestanome usando false generalità», in modo da «sottrarre tali beni, illecitamente realizzati, ad eventuali aggressioni patrimoniali o misure di prevenzione».