Argenta, serate in biblioteca

Al via anche quest’anno la rassegna letteraria "MontagnArgenta - Voci dall’Appennino", una collaborazione tra la sezione Cai di Argenta e la biblioteca comunale "Bertoldi", con il supporto della libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Gli autori ospiti delle tre serate in programma condurranno in Appennino, terra di confine: di paese in paese cercheranno una piccola, vecchia casa in pietra, perché c’è chi vorrebbe abitarle quelle terre alte... Inoltre sarà affrontato un ritorno selvatico, quello del lupo, che ci impone una riflessione sulla necessità di riadattare prospettive e comportamenti. In ultimo, attraverso le parole di chi vive quotidianamente la montagna, ci lasceremo trasportare in Appennino, ci spingeremo fin sul crinale dove, soddisferemo la nostra voglia di cielo e ci libereremo della tossicità quotidiana. Si comincia il 16 maggio con Emiliano Cribari con "Soltanto d’estate: un viaggio tra case amate, perse e dimenticate". Il 6 giugno ci sarà Tommaso D’Errico che presenterà "Io non ho paura del lupo", chiude il ciclo, il 20 giugno, Federico Pagliai, con "Ambasciatori della bellezza". Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.45, nel chiostro del convento dei Cappuccini, ad Argenta.

f. v.