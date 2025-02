Argenta si prepara ad accogliere i Nomadi. Concerto al Teatro dei Fluttuanti il 9 aprile

La storica band italiana I Nomadi farà tappa al Teatro dei Fluttuanti di Argenta il prossimo 9 aprile, portando sul palco un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana. Un evento che rappresenta un’occasione speciale per riascoltare dal vivo successi senza tempo e nuove produzioni, in un concerto che si preannuncia emozionante. Fondati da Beppe Carletti e Augusto Daolio, sono una delle formazioni più longeve del panorama musicale italiano e non.

Biglietti disponibili su su Ticketone, al link www.ticketone.it/event/nomadi-teatro-dei-fluttuanti.