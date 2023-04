Argenta sul grande schermo con il film ’Delta’ di Vannucci

Dopo l’anteprima nazionale del 20 marzo, ieri e stasera alle 21 proiezione straordinaria aperta a tutti nel Teatro dei Fluttuanti del film "Delta" di Michele Vannucci, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio (nella foto). Presentato in concorso al Locarno Film Festival, il film è uscito il 23 marzo nelle sale italiane. Un viaggio sulle rive oscure e inquinate del Delta del Po, un dramma d’atmosfera in cui due mondi si fronteggiano, tra nebbia, umidità e fango. Vendetta, disperata salvezza e ricerca di sé in un western moderno e fluviale, un racconto di frontiera. Un film girato in parte ad Anita. Gonfia il petto il sindaco di Argenta, Andrea Baldini: "Vedere il nostro parco del Delta sul grande schermo sarà certamente per tutti una fortissima emozione. La città di Argenta ha accolto con gioia questa importante produzione e tanti argentani hanno accettato di comparire nel film. Grazie a chi ha lavorato per portare il Delta sul grande schermo, e grazie anche agli argentani che hanno accolto la produzione, che hanno fatto le comparse e hanno raccontato chi siamo".