Argenta verso il voto, ‘Alba Nuova’ è pronta: "Territorio che sta andando verso il baratro"

L’obiettivo è: "Riaccendere Argenta". Quindi: "migliorare la qualità della vita e dire basta con gli amministratori di sinistra". Se l’è prefissato la lista civica "Alba Nuova", nata da una costola di Fratelli d’Italia. O meglio da una spaccatura del partito della Meloni, da cui è uscita una frangia di ex dirigenti. Che, con le radici ben piantate a destra, puntano a raccogliere un bel po’ di voti. "Ci rivolgiamo – spiega il presidente Gianni Zagatti, che bolla Argenta alla stregua di una città dormitorio – a chi si sente libero e indipendente, con idee e progetti da mettere in atto per far riemergere un territorio che sta andando verso il baratro". E per far questo la scelta del loro candidato a sindaco, è caduta su Laura Ferrua, ex funzionario della questura estense, ora in pensione. Alle spalle un passato fatto di 37 anni di servizio. Da sempre segue la politica, ma nell’esercizio della sua attività non ha potuto applicarsi in modo diretto. Originaria di Cuneo, dopo aver svolto mansioni a Milano, Palermo ed alla Dia di Bologna, da 30 anni vive a Ferrara. Ferrua è stata presentata ieri in pubblico nel corso di una conferenza organizzata presso la sede in via del Fitto. Al suo fianco, oltre a Zagatti, c’erano il vicepresidente Maurizio Massari, il coordinatore Luca Bettuzzi ed il suo vice Ivio Caranti. "Ho accettato la proposta – esordisce con convinzione Ferrua annunciando la sua discesa in campo – e a breve presenterò il mio programma. Coinvolgerà imprenditori, commercianti, agricoltori, giovani, anziani, famiglie, donne, lavoratori, il mondo della cultura, dello sport, ambiente ed associazionismo, per la sanità, la sicurezza, la viabilità. Ma ho già incontrato diversi gruppi di cittadini di ogni estrazione sociale. Ne ho ascoltato le aspettative che sono soprattutto volte a dare un aspetto nuovo ad una città in decadenza. Vogliono rivitalizzarla, dandole un valore aggiunto, stando vicino alla gente".

Nando Magnani