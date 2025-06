"Argine degli Angeli tra rovi ed erbacce"

Uno dei luoghi più suggestivi del territorio di Comacchio, l’Argine degli Angeli, prevede oltre 5 chilometri di percorso in mezzo alle Valli di Comacchio nell’area sud, dalla stazione di pesca Bellocchio a Volta Scirocco, posto fra Valle Lido di Magnavacca e Valle Furlana. Si tratta di una striscia di terra immersa nella natura, in un contesto ambientale unico. Sono soprattutto i ciclisti a sfruttare la splendida opportunità e a frequentare con costanza il percorso, ma anche a piedi è possibile affrontarlo, con orari di apertura ampi nelle ore di luce sia d’inverno che d’estate.

Da alcuni tempi, però, lo splendido sentiero è invaso da erbacce, sterpi e rovi e non si presenta al massimo del suo splendore. Così la Ciclistica Comacchiese ha voluto segnalare la problematica: "L’argine è sempre pieno di gente, soprattutto il sabato e la domenica, e non è un bel biglietto da visita mostrare un posto così bello in condizioni del genere – sostengono i ciclisti del gruppo –. Domenica scorsa una signora è addirittura caduta in mezzo ai rovi. Sarebbe il caso di fare qualcosa per riportare l’argine ai suoi fasti".

Cinzia Boccaccini