Argine del Panaro ferito dalla piena. Il sindaco: "Per ora è un’erosione"

Passata la recente piena del Po, le cui acque sono state gestite efficacemente grazie alla capacità di contenimento degli affluenti, alcuni cittadini di Bondeno hanno notato una "ferita" sull’argine destro del fiume Panaro, in prossimità del centro abitato. Le segnalazioni sono giunte da residenti, pescatori e da chi frequenta l’area per passeggiate, bicicletta o corsa. Immediata è stata anche la reazione del sindaco Simone Saletti e dell’ufficio tecnico comunale, che hanno prontamente informato l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo), ente responsabile della manutenzione dell’argine. Da Aipo sono arrivate rassicurazioni complete riguardo alla sicurezza idraulica e alla programmazione di interventi di ripristino non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. La zona interessata dallo smottamento superficiale si trova sull’argine destro del Panaro, a monte del mandracchio, vicino all’incrocio tra via San Giovanni e la provinciale per Ospitale. La visibilità di questa "ferita" ha comprensibilmente suscitato interrogativi tra la popolazione. Il sindaco Saletti, interpellato, dopo aver contattato Aipo, ci tiene a tranquillizzare i cittadini: "Abbiamo subito segnalato la situazione ad Aipo, che era già informata. - racconta -. C’è da sempre un controllo costante e puntuale del tratto finale del Panaro, area particolarmente sorvegliata da Aipo". Proprio da Aipo giungono ulteriori chiarimenti. L’intervento recente sull’argine fa parte di una serie di lavori eseguiti a seguito delle problematiche alluvionali, in ottemperanza a un’ordinanza del commissario Figliuolo. Questi lavori hanno comportato una robusta e profonda palificazione. La parte che si presenta come un cedimento è in realtà un’erosione superficiale che, come precisano da Aipo, non compromette in alcun modo la resistenza idraulica della struttura".

Claudia Fortini