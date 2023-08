"Argini del Po più sicuri, una firma per il piano"

L’obiettivo, dopo la devastazione dei primi giorni di maggio, è quello di rendere più sicuri gli argini dei corsi d’acqua. A cominciare dal grande fiume. La lezione che dovrebbe – il condizionale è d’obbligo sotto i colpi del meteo folle – aver insegnato l’alluvione dell’Emilia Romagna. In un certo senso, giocare d’anticipo sullo scacchiere del maltempo, difficile slalom tra siccità e bombe d’acqua mista a grandine come palle da tennis. Ormai sempre più sottile il filo sul quale è in precario equilibrio la difesa del territorio.

Con questa filosofia è stata firmata nei giorni scorsi l’intesa operativa tra il commissario Figliuolo e l’autorità distrettuale del fiume Po per la fase della ricostruzione. Il piano riguarda tutte le misure ed i lavori per mitigare, almeno in futuro, i rischi. Tradotto, la sistemazione di crepe, barriere e argini del grande fiume. Nel piano un capitolo piuttosto corposo riguarda anche il Reno ceh a maggio ha mostrato il suo volto più cupo. I gruppi di lavoro dell’Autorità di Bacino del Po e del commissario straordinario rinsaldano la collaborazione stringendo un accordo per la definizione del piano di ricostruzione del territorio colpito dalle alluvioni di maggio. Dopo una serie di incontri tra gli staff tecnici, il commissario Francesco Figliuolo e il segretario generale dell’autorità di bacino distrettuale del Po Alessandro Bratti hanno sottoscritto l’intesa che avvia – l’imperativo è fare presto – tutte le attività di collaborazione tra i due enti. Mission, raggiungere in tempi adeguati gli obiettivi prefissati dal decreto legge del primo giugno (interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali di maggio, convertito in legge il 31 luglio). La struttura del governo opererà in stretta sinergia con l’autorità del Fiume Po per definire il quadro sullo stato del dissesto del territorio di pianura di quello collinare e montano. Una mappa di quello che è stato distrutto ed anche di quel (poco) che si è salvato, che ha retto all’onda d’urto dell’alluvione. "Puntiamo ad un riassetto territoriale resiliente in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici", precisa Bratti. Il confronto – è stata coinvolta anche l’università di Ferrara – riguarda le tematiche economiche, la sostenibilità ambientale e sociale, la transizione digitale. "Vogliamo garantire – riprende – la valorizzazione e lo sviluppo secondo principi di sicurezza e di sostenibilità ambientale". Tra gli obiettivi del piano figurano, l’individuazione delle opere prioritarie per la protezione del territorio (messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture strategiche, sotto-servizi). Si punterà all’aggiornamento della programmazione degli interventi di riassetto territoriale sul breve, medio e lungo termine. "Puntiamo – spiega ancora Bratti – al coinvolgimento attivo del territorio per sviluppare una progettazione partecipata che individui esigenze, istanze, necessità e potenzialità che potranno essere così parte integrante dei progetti da realizzare". La convenzione avrà una durata, quella dell’intero mandato del commissario straordinario Francesco Figliuolo.

m. b.