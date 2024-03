Arginone affollato. Basta promesse. Ora più agenti

Nanni *

La scorsa settimana, nel carcere di via Arginone,

si sono verificati due episodi di aggressione ai danni di agenti della Polizia penitenziaria. Fatti gravi e non isolati: la situazione nella casa circondariale sta diventando sempre più rischiosa ed esplosiva. Esprimiamo piena solidarietà agli agenti feriti, ritenendo sia doveroso garantire una maggior sicurezza a chi opera in condizioni di rischio fisico tramite l’adeguato utilizzo dei DPI in dotazione e l’introduzione delle bodycam. È bene tenere presente che aggressioni e atti di autolesionismo sono sintomi di un malessere diffuso tra la popolazione carceraria, dovuto a condizioni di sovraffollamento intollerabili per un paese civile. Negli ultimi mesi i detenuti in via Arginone sono aumentati in modo esponenziale: oltre 400 persone a fronte di “soli” 244 posti. Allo stesso tempo, paradossalmente, è diminuito il numero di agenti in servizio effettivo: dai 170 della scorsa estate si è passati a circa 160 unità, sulla carta dovrebbero essere almeno 212. I “rinforzi” inviati dal Ministero nel mese di luglio hanno coperto a malapena il turnover annuale e, alla prova dei fatti, si sono mostrati insufficienti. A tutto ciò si aggiunge la sempre maggiore difficoltà a trasferire altrove quei detenuti che con il loro comportamento mettono a rischio l’ordine e la sicurezza dell’istituto perché il sovraffollamento delle carceri è un’emergenza nazionale che si aggrava di anno in anno. L’indice di sovraffollamento carcerario è salito al 127,48% secondo le ultime rilevazioni del “Garante nazionale delle persone private di libertà”, figura vacante a livello locale da oltre un anno. Le politiche sicuritarie e demagogiche del governo Meloni hanno solo aggravato il problema. La distanza tra promesse e realtà, però, si misura anche nella cronica mancanza d’investimenti sugli organici di Polizia penitenziaria. Le forze politiche ferraresi devono sostenere le richieste di sindacati e amministrazione penitenziaria, specie chi ha responsabilità di governo.

* consigliere Comunale PD