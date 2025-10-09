Arginone, arrivano i rinforzi. Attesi ventisei nuovi poliziotti: "Un aiuto per la Penitenziaria"

All’Arginone arrivano i rinforzi. Dopo anni di sofferenza, con organici all’osso e sovraffollamento alle stelle, sono attesi nuovi agenti per ‘ingrossare’ le fila della polizia penitenziaria. Per quanto riguarda la casa circondariale estense, si parla di 26 operatori. Non si tratta certo di un intervento risolutivo, perché come segnalano da sempre i sindacati i problemi sono radicati e complessi, ma sicuramente rappresenta una importante boccata di ossigeno per chi lavora tra le mura del penitenziario. L’annuncio è della mattina di ieri e arriva per voce del senatore di Fd’I Alberto Balboni. "L’impegno del governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti – dichiara il parlamentare –. Con la conclusione del 185esimo corso allievi della polizia penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio negli istituti penitenziari italiani". In particolare, si diceva, all’Arginone entreranno in servizio 26 agenti, 23 uomini e 3 donne. A queste nuove unità si aggiungerà un commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio.

"Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri – aggiunge –: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186esimo corso allievi da 3.246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità" dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. "Queste nuove assegnazioni sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio" conclude Balboni.