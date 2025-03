Arginone, i sindacati alla garante dei detenuti: "Pacchi in ritardo a causa di oggetti vietati"

Nessun ritardo nella consegna dei pacchi ai detenuti. A sostenerlo "convintamente", in replica a quanto dichiarato dalla garante dei detenuti Manuela Macario, sono le segreterie provinciali di Sinappe e Uilpa, sindacati degli agenti di polizia penitenziaria. "É importante sottolineare – spiegano i sindacalisti – che il poco personale presente si prodiga quotidianamente, ben oltre quello che da contratto gli viene richiesto, per garantire la consegna nei tempi previsti dei pacchi in entrata". Per poter far comprendere meglio da cosa possano essere scaturite le lamentele "che sicuramente la garante ha ricevuto, si ritiene necessario precisare che i pacchi vengono consegnati solitamente il giorno stesso del ricevimento o al massimo il giorno successivo e che alcuni ‘ritardi’ sono dovuti al fatto che, sovente, all’interno degli stessi vengano rinvenuti oggetti occultati non consentiti o costituenti reato, e che le pratiche burocratiche portino via ben più tempo di quello necessario alla distribuzione".

In alcuni casi, proseguono Sinappe e Uilpa, "la fretta di riceverli nell’immediato, può dipendere dalla speranza che i controlli siano più superficiali. Innegabile, infine, è che il sovraffollamento e la carenza di personale causino problemi alla gestione quotidiana di un istituto di pena progettato per ben altri numeri". Una puntualizzazione, concludono, "necessaria per il rispetto che deve essere riconosciuto agli operatori penitenziari, sempre più sotto pressione dalle incombenze istituzionali e che comunque, con grande spirito di abnegazione, quotidianamente riescono a garantire il proprio mandato. Con grande stima per la garante e per il prezioso servizio che rende alla comunità, rimaniamo a disposizione per qualsiasi confronto".