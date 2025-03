Arginone, nuovo allarme: "Nove agenti fuori uso dopo la scia di violenza"

Quattrocento detenuti a fronte di una capienza di 250, 27 agenti in meno rispetto all’organico necessario e carcerati sempre più violenti e difficili da gestire. Sono gli ingredienti che, secondo i sindacati, rendono l’Arginone una polveriera pronta a esplodere. L’ennesimo allarme è scattato in questi giorni, quando una scia di aggressioni ai danni del personale di polizia ha portato a mettere ‘fuori gioco’ altri nove operatori, aggravando così ancora di più la penuria di uomini. L’ultimo sfogo in questo senso arriva dal Sappe, a firma del segretario nazionale Francesco Campobasso. "La grave situazione in cui versa la casa circondariale di Ferrara – spiega il sindacalista – continua a destare forte preoccupazione per le condizioni di sicurezza e operatività dell’istituto. Il sovraffollamento, la carenza di personale e le difficili condizioni di lavoro rappresentano una combinazione esplosiva, che mette a rischio sia il personale di polizia penitenziaria sia la tenuta dell’ordine all’interno della struttura".

L’istituto, illustra Campobasso, "attualmente ospita circa 400 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 250 unità. Questo sovraccarico comporta difficoltà gestionali enormi e incrementa i rischi per la sicurezza. A questa problematica si aggiunge la grave carenza di organico: mancano 27 unità nel ruolo di agenti e assistenti, una condizione che rende impossibile garantire i livelli minimi di sicurezza e il rispetto dei diritti del personale, il quale è sottoposto a turni insostenibili e privato sistematicamente di riposi e ferie". Negli ultimi giorni, la situazione è degenerata ulteriormente. Il Sappe parla di "sette aggressioni ai danni degli agenti in soli tre giorni, che si sommano ad altri episodi precedenti, portando a nove unità fuori servizio per i postumi delle violenze subite". Ed ad aggravare il clima ci si metterebbe anche "la mancata applicazione tempestiva delle normative sui detenuti violenti". Ce n’è anche per la neo insediata direttrice. "Anche la nuova direzione dell’istituto – prosegue il segretario del Sappe – si trova ad affrontare un quadro operativo fortemente compromesso, con difficoltà oggettive nella gestione della popolazione carceraria e nell’organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria. Il ridimensionamento dell’organico a seguito della mobilità nazionale ha ulteriormente aggravato la situazione, riducendo drasticamente la funzionalità del reparto". Alla luce di questa emergenza, il Sappe chiede di intervenire con "estrama urgenza", elencando alcuni punti chiave. "Chiediamo l’assegnazione immediata di personale supplementare per colmare le attuali 27 unità vacanti, valutando anche l’invio di agenti in supporto temporaneo da altri istituti per garantire la continuità dei servizi giornalieri – scrive l’esponente del Sappe –. L’adozione di misure efficaci per ridurre il sovraffollamento, anche attraverso il trasferimento di detenuti presso altre strutture. Il rispetto delle norme sulla gestione dei detenuti violenti, garantendo il loro tempestivo trasferimento per tutelare il personale e la sicurezza dell’istituto".

Poi l’affondo finale. "La situazione è ormai al limite – tuona –, della sostenibilità operativa e richiede risposte concrete e tempestive da parte delle autorità competenti. In attesa di un riscontro urgente, ribadiamo la necessità di un intervento immediato per garantire la sicurezza e la dignità di chi opera quotidianamente all’interno della casa circondariale di Ferrara".

f. m.