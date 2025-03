Arginone, nuovo allarme: "Spazi comuni inadeguati. Servono ristrutturazioni"

"La struttura necessita urgentemente di interventi di ristrutturazione, gli spazi comuni non sono adeguati ad accogliere le attività educative e ricreative. Ci sono poi problemi organizzativi, pacchi, per fare un esempio, che non vengono consegnati o vengono consegnati dopo molto tempo con cibi che nel frattempo si sono deteriorati". La garante per i detenuti Manuela Macario riaccende i riflettori sulla situazione all’Arginone, casa circondariale da tempo al centro del dibattito per le ormai note problematiche di sovraffollamento e carenza di personale di polizia penitenziaria. L’occasione per tornare a parlare di carcere è stata ieri mattina a Bologna, durante l’incontro dei garanti di tutta la regione. Il refrain, da Rimini a Piacenza, è sempre lo stesso: serve cambiare passo, il sistema carcerario regionale non funziona. Ancora irrisolto il problema del sovraffollamento, spazi inadatti per il recupero del detenuto, carenza di personale, fabbricati da rivedere. Lungo la via Emilia negli ultimi tre anni i detenuti sono aumentati di 500 unità: è come se fosse nato un nuovo carcere, peccato che personale della polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali, siano rimasti gli stessi. Compreso le occasioni di reinserimento lavorativo.

A chiedere una svolta, nel corso di una conferenza organizzata nella sede dell’assemblea legislativa della Regione, sono stati appunto i garanti dei detenuti, guidati dal garante regionale Roberto Cavalieri. Presente anche il presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Maurizio Fabbri. "Il problema del sovraffollamento nelle carceri – spiega il garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri – è pressoché ingovernabile, da anni si cercano vie d’uscita ma senza risultati: in regione sono quasi mille i detenuti in più rispetto ai posti regolamentari, negli ultimi tre anni la popolazione carceraria è aumentata di 500 unità, superando così le 3.800 presenze permanenti. Una situazione insostenibile, la gestione dei detenuti è sempre più complicata, così come l’attuazione dei percorsi a loro dedicati".

Sul tema sovraffollamento entra nello specifico sul caso del Pratello: "Il problema sovraffollamento non si affronta trasferendo dei detenuti da un minorile a un carcere per adulti, siamo pessimisti su questa operazione, temiamo che i tre mesi programmati si allungheranno in attesa dei 90 nuovi posti che dovrebbero arrivare da Rovigo, l’Aquila e Lecce. Già dall’Abruzzo i feedback non sono buoni, risulta che i lavori di recupero della struttura aquilana non siano ancora iniziati". Il garante affronta poi il tema della salute in carcere: "Problemi evidenti riguardano anche il tema della salute, sono sempre di più le persone detenute con dipendenze o con disturbi psichici gravi, il personale dedicato a trattare questi casi è insufficiente. Questa situazione inevitabilmente non può essere discostata, assieme ad altri fattori, dal tema dei suicidi e dei comportamenti autolesivi in carcere, in costante aumento negli ultimi anni". Prosegue sugli spazi in carcere: "A questo scenario si aggiungono la scarsità di percorsi dedicati al recupero del carcerato, gli spazi riservati a queste attività spesso risultano inadeguati, più in generale nelle strutture carcerarie della regione si riscontrano problemi infrastrutturali, fabbricati fatiscenti che andrebbero completamente rivisti". La situazione, conclude, è "emergenziale, bisogna cambiare rotta".