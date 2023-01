"Arginone, situazione insostenibile Ogni giorno rischiamo le botte"

di Cristina Rufini

FERRARA

La situazione nel carcere di via Arginone è obiettivamente complessa. E preoccupante. Gli episodi di violenza dei detenuti nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria si sono intensificati nelle ultime settimane – l’ultimo mercoledì scorso - fino al caso più grave in cui un poliziotto ha riportato ferite e lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Tutti i rappresentanti sindacali di settore da mesi denunciano la situazione esplosiva che rischia di peggiorare se non verranno presi provvedimenti seri. E stanno anche meditando alcune forme di protesta. Perché la misura è colma. Ce ne parla Giovanni Rapposelli, segretario provinciale di Fns -Cisl.

"Questa situazione non è più sostenibile – spiega – Da molto tempo ormai stiamo segnalando casi di aggressioni agli agenti. Sono ripetute e sempre più violente, purtroppo però non si vogliono prendere provvedimenti nei confronti di coloro che si rendono responsabili di simili episodi e gli agenti sono preoccupati. Non è possibile rischiare ogni giorno di essere presi a pugni o scaraventati a terra. Non si può andare avanti cosi: la mattina usciamo di casa per andare al lavoro e non sappiamo come rientreremo". L’appello è di intervenire prima che accada l’irreparabile.

"Non voglio neanche pensare di dover arrivare a situazioni ancora più gravi di quelle vissute fino a oggi – aggiunge Rapposelli – Certo è che non è possibile continuare a non prendere provvedimenti con chi si macchia di queste aggressioni, magari con l’isolamento. O, al contrario, premiare chi si comporta bene. Il sistema premiante per chi segue le regole potrebbe essere una soluzione, ma continuando a non fare nulla si rischia che anche altri carcerati leggano in questo lassismo il ’lasciapassare’ per comportarsi male e gli agenti sono esasperati". Rapposelli ricorda che la situazione del carcere di Ferrara è stata segnalata sia alla direzione dell’istituto che all’ufficio regionale e al Dipartimento di Roma. "Purtroppo senza riscontri – conclude – quindi stiamo valutando forme di protesta".