Aria di spaccatura, soluzione lontana

Nella riunione del Tavolo per l’Alternativa in programma ieri sera si respirava un’aria tutt’altro che armoniosa. Ormai la spaccatura è netta e i margini di dialogo per individuare una soluzione definitiva che porti alla designazione del candidato sindaco per il centrosinistra sono sostanzialmente esigui. La riunione del Pd comunale dell’altra sera ha consegnato l’immagine plastica di un partito che fatica a trovare una sintesi interna. Benché prevalga – a livello di circoli – l’orientamento verso l’avvocato. Resta da capire cosa faranno gli altri civici. Nel frattempo, l’idea delle primarie di coalizione appare definitivamente tramontata.