Aria sotto sorveglianza Precipitazioni in calo, siamo terzi in regione Suolo, consumo al 7,1%

di Cristina Rufini

Di quanta saluta gode il nostro ambiente? Parlando di cambiamento climatico, rifiuti, emissioni di Pm10 in atmosfera e consumo del suolo. Con la piaga siccità in testa. L’Emilia-Romagna in generale, e la provincia di Ferrara che segue a ruota, non se la passa proprio bene su questi fronti, stando all’Osservatorio regionale sull’economia di Cgil che sarà presentato dettagliatamente a giugno prossimo. Intanto, però, la stessa Camera del lavoro regionale ha anticipato alcuni dati che riguardano la sezione ambiente e territorio.

Precipitazioni. La loro scarsità – settore dove la terra estense soffre moltissimo – mette la provincia di Ferrara al terzo posto in regione per diminuzione di piogge, con un -269 millimetri. Peggio stanno soltanto Forlì-Cesena con -301 e Ravenna con - 271 (dati del 2021, quelli presi in esame dall’Osservatorio).

Emissioni. I dati sulla qualità dell’aria hanno mostrato un lieve miglioramento a livello regionale quanto a immissione nell’aria di Pm10 o Pm2.5. Anche se Ferrara resta in zona critica, con la centralina in corso Isonzo che continua a sforare il limite massimo di superamenti consentiti all’anno (41 giorni nel 2021, rispetto ai 35 amessi per legge), c’è qualche lieve miglioramento, rispetto ai 70 giorni del 2020 e i 60 del 2019.

Rifiuti. L’Emilia-Romagna (dati Ispra) incide per il 9,6% dell’intera produzione nazionale, cioè è la terza regione per produzione pro capite di rifiuti (640,7 chili), dopo Lombardia (16,1%) e Lazio (9,7%). Anche la provincia di Ferrara, quindi, non è messa benissimo a livello nazionale, un po’ meglio in regione, pur se con un quantitativo di 617 chili pro-capite di rifiuti prodotti nel 2020, anno peraltro in cui la produzione, causa pandemia e abbassamento dei consumi, si è ridotta. Il controsennso più importante che affligge la regione, così come la provincia, è che a fronte di un elevata produzione di raccolta differenziata, il 72,3%, il valore dell’indifferenziato resta molto alto, proprio perché è elevata la quantità di rifiuti totale prodotta.

Consumo del suolo. In generale in regione sono stati persi altri 661,3 ettari nel 2021, portando il toale consumato all’8,9%, che pone l’Emilia-Romagna al quarto posto in Italia quanto a terreno utilizzato. Tutte le province contribuiscono a questa erosione del suolo, anche se la provincia estense, in misura minore, avendo il totale in 18.720 ettari con una percentuale del 7,13% la più bassa tra le nove province, con una buona percentuale, però, in zona a pericolosità idraulica. "Occorrerà tornare a riflettere sul consumo di suolo – commenta Massimo Bussandri, segretario della Cgil Emilia-Romagna – e anche il tema del cambiamento climatico richiede interventi urgenti, non solo per impedire una ulteriore accelerazione, ma per mettere in campo politiche di adattamento, ad esempio in tema di risparmio delle risorse idriche".