Arianna conquista l’Oscar

Arianna Baraldi, la ballerina che conquista il podio. La dottoressa Federica Raminelli e alcune allieve dei suoi corsi ’Soul Ballet’ hanno partecipato anche quest’anno al concorso organizzato dalla direttrice artistica Manuela Verna.

Nella giuria, professionisti di alta levatura tra cui Mauro Astolfi, direttore artistico della Spellbound Contemporary Ballet, Giuseppe Spota, direttore artistico del Mir Dance Company, Ana Pavlovic, Principal Ballet Dancer del National Theatre Belgrade e Roma Janus, direttrice artistica della Tanz Linz. Arianna Baraldi, giovane danzatrice dei corsi Soul Ballet, diretti dalla maestra dottoressa Federica Raminelli, si è esibita con una coreografia di danza classica presa dal repertorio del celebre balletto “ Coppelia”. Arianna ha raggiunto con grande gioia il primo posto nella sua categoria, una grande soddisfazione per Arianna e per la maestra Federica, i sacrifici e la grande passione per la danza portano sempre a risultati incredibili.

"Il concorso di danza si è svolto presso teatro Comunale di Ferrara – spiega l’insegnante – con alcune mie allieve. Vedere Arianna conquistare il primo gradino del podio nella sua categoria è stato bellissimo, un momento di gioia e di grande soddisfazione. Vorrei fare i complimenti certo a lei ma anche a tutti i miei allievi per la passione che mettono nella danza".