Arianna premiata in municipio: "Astro nascente dell’atletica"

Il talento in erba si fa strada e ottiene risultati di livello nazionale, grazie all’impegno e ai sacrifici quotidiani. Per questo motivo il sindaco Dario Bernardi si è congrutlato in municipio con Arianna Cassani, consegnandole un dono floreale e un riconoscimento su pergamena per i risultati ottenuti nell’atletica.

Così il primo cittadino Bernardi: "Ho ricevuto stamattina in Municipio Arianna Cassani, nostra concittadina, che con i colori della Rappresentativa Emilia Romagna e dell’Atletica Molinella ha vinto il titolo italiano nel lancio del giavellotto ai campionati italiani cadetti di atleticaitaliana a Viareggio, con la misura di 47,25. Assieme ai suoi affetti più cari mi ha raccontato la sua storia di passione, di allenamenti tra Baricella, Ferrara e il Friuli, e i suoi obiettivi di crescita.

La commissione del Filippide d’Argento, in occasione dell’Antica Fiera 2025, le aveva assegnato uno dei riconoscimenti di giovane emergente, azzeccatissimo perché appena 15 giorni dopo è arrivato questo prestigioso traguardo! Un titolo italiano è qualcosa di grande da celebrare e noi le facciamo un applauso e un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Congratulazioni Arianna".

Insomma, non mancano gli esempi di giovani che si fanno strada nella vita e nello sport, grazie alla applicazione costante.