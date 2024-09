Ariostea in Fiera. Carica dei 5mila in piazza: "Sold out, sul finale la città ha risposto bene"

Ed alla fine Ferrara ha risposto, sold out ad ’Ariostea in Fiera’. La terza giornata di Ariostea in fiera, grazie all’unica giornata di tempo clemente, ha portato oltre 5mila persone in piazza Ariostea. "È una dimostrazione di quanto questo format giunto al secondo anno abbia appeal sulla città", conferma Emanuela Balboni de L’Accento la società organizzatrice di ’Ariostea in Fiera’. "Se nelle prime due giornate il tempo ha sicuramente penalizzato l’evento, sabato, complice una bella serata di fine estate ed uno spettacolo strepitoso, siamo ritornati ai favolosi numeri dello scorso anno. Peccato che il week and, nei quattro giorni previsti, non abbia potuto garantire complice il meteo, continuità. Così sarebbe stato più che evidente quanto il format, expo commerciale con oltre 100 espositori tra area espositiva, street food e show, possa piacere. Sul palco associazioni locali di danza, è stata una bella vetrina per le loro attività". Ricco il programma di sabato con le esibizioni delle scuole di danza della città. Alle 18.30 hanno conquistato la scena gli allievi della scuola MS Danza, seguiti alle 20 dagli studenti della scuola di danza ‘Luisa Tagliani’. La serata si è chiusa con il dJ set e l’animazione di Rewind 90, un tuffo nelle hit degli anni Novanta che ha raccolto una folla di spettatori. "Sabato – sottolinea con soddisfazione Emanuela Balboni de L’Accento società organizzatrice di Ariostea in Fiera – è stato registrato il tutto esaurito di presenze, sia fra gli espositori e sia di pubblico". Ariostea in fiera ha rialzato la testa proprio nel finale, al netto della giornata di pioggia di ieri, come speravano del resto numerosi ambulanti che contavano sulla coda della manifestazione per riuscire a risollevare la situazione dei primi due giorni. Alla fine gli scongiuri hanno funzionato. ‘Ariostea in Fiera’, al suo secondo anno di vita, punta a salire sul podio delle manifestazioni che fanno parte della tradizione. Per essere un appuntamento fisso del calendario di eventi.