’Ariostea in Fiera’, via alla festa

Tutto è pronto per l’apertura di “Ariostea in Fiera 2025”. Oggi alle 18, infatti, prenderà il via la terza edizione della fiera campionaria che fino a domenica animerà l’anello dell’Ariostea. Ogni giorno la manifestazione offrirà un cartellone variegato: dal collettivo tango alle lezioni di yoga, dalle attività della scuola basket Ferrara alle esibizioni del Cus rugby, dalla ginnastica dolce di Ms danza alle performance di Easy dance e B family Hip hop school. Un programma che testimonia la vitalità e la ricchezza del tessuto associativo ferrarese.

Le serate saranno caratterizzate da spettacoli di grande richiamo: oggi il comico Gianluca Impastato di Colorado Cafè, domani la grande serata musicale con Jo Squillo e Sandy Marton powered by Radio Stella, sabato Dj set & animazione rewind 90, e domenica il concerto live de Il Branco, band rivelazione della musica italiana.

Oltre agli spettacoli, i visitatori potranno scoprire l’ampia area espositiva con oltre 80 bancarelle tra vivai, attività commerciali, opere dell’ingegno, street food, concessionarie auto e prodotti tipici regionali. Un’offerta completa che trasformerà piazza Ariostea in un vero e proprio centro di aggregazione e divertimento.

"L’entusiasmo e la partecipazione delle associazioni locali – dichiara Alberto Tura, legale rappresentante dell’Accento srl – rappresentano l’anima vera di questo evento. ’Ariostea in Fiera’ non è solo un momento di intrattenimento, ma una vera occasione per celebrare la comunità ferrarese e le sue eccellenze".

L’ingresso rimane completamente gratuito per tutte le quattro giornate. Il programma completo è disponibile sui profili social della manifestazione e sul sito www.ariosteainfiera.it. Insomma, tutto è pronto: si parte alle 18.

red.cro.