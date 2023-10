Ariostea, l’Accademia delle Scienze festeggia i duecento anni di attività

Quest’anno si festeggiano i 200 anni dell’Accademia delle Scienze di Ferrara. Se il 22 ottobre 1822, il medico Alessandro Colla ospitò nella sua abitazione il primo degli incontri settimanali di medici, chirurghi e farmacisti, fu solo l’anno successivo che queste adunanze furono organizzate formalmente. Il 14 marzo 1823 fu redatto il primo verbale del sodalizio ora denominato ’Medica conversazione’. Due anni dopo, grazie all’intervento del cardinale Carlo Odescalchi, arcivescovo di Ferrara, fu conseguito il titolo di ’Accademia medico-chirurgica di Ferrara’, fu eletto il primo Presidente e stabilito il regolamento, approvato dalla Sacra Congregazione degli Studi il 18 dicembre 1827. L’apertura dell’Accademia alle scienze fisico-matematiche e alle scienze giuridiche, filosofiche e storiche negli anni trenta del Novecento, portò all’odierna denominazione di Accademia delle Scienze di Ferrara.

Come recita l’articolo 1 dello Statuto: “L’Accademia persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, e in particolare: a) la ricerca scientifica; b) l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura”.

In questi primi 200 anni di vita, l’Accademia ha attraversato epoche storiche molto diverse tra loro, periodi di relativa pace e tranquillità si sono intercalati con eventi bellici di grande tragicità. L’Italia e con lei Ferrara ha vissuto i moti risorgimentali, l’Unità dell’Italia, il Concordato con la Santa Sede, il ventennio fascista, due guerre mondiali. Nonostante le evidenti difficoltà, in ogni tempo generazioni dapprima di medici, poi anche di scienziati e umanisti hanno portato il proprio contributo per sviluppare le finalità dell’Accademia e dare lustro a questo sodalizio. "Anche oggi – spiega una nota – stiamo vivendo tempi difficili, ma nonostante ciò abbiamo deciso di celebrare i 200 anni portando avanti una serie di iniziative. In concomitanza con l’inaugurazione dell’anno accademico che si è svolta il 23 marzo alla presenza delle autorità civili e militari, abbiamo allestito una mostra di documenti e libri preziosi dei fondi archivistico e librario dell’Accademia. Oltre alle numerose sedute accademiche che l’Accademia organizza regolarmente, in cui quest’anno sono stati ricordati alcuni soci illustri del passato, Antonio Rossi, Giovanni Uggeri, Marco Bondesan, Tommaso Bonaccioli, abbiamo organizzato tre convegni in collaborazione con l’Università di Ferrara, la Società medico chirurgica di Ferrara e la Deputazione provinciale Ferrarese di Storia Patria: l’Ottavo congresso di topografia antica in onore di un socio recentemente scomparso, Giovanni Uggeri (Ridotto del Teatro 14-16 giugno); Riforma Cartabia e sistema penale: luci e ombre (Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza 8 giugno); Nuove frontiere in Oculistica (Imbarcadero del Castello 28 aprile)".

Oggi e domani, nell’ambito delle celebrazioni,dalle 15 alle 19 presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea, sono previste una serie di relazioni intese a illustrare alla cittadinanza la storia dell’Accademia e il ruolo che essa ha svolto e continua a svolgere per sviluppare e promuovere la cultura in tutti i suoi diversi aspetti. Tra i relatori Francesco Scutellari, Maria Conforti, Tito Manlio Cerioli, Luigi Grassi, Rodolfo Liboni, Maria Teresa Borgato, Carlo Contini, Riccardo Tamarozzi e Massimiliano Mella.

re. fe.