Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Ferrara
CronacaAriosto ancora al tappeto a Nuoro. In Sardegna l’ennesima delusione
27 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Ariosto ancora al tappeto a Nuoro. In Sardegna l’ennesima delusione

Ad un buon primo tempo per le ragazze di Melis, ha fatto seguito una ripresa deludente.

Continua il momento delicato per l'Ariosto

Continua il momento delicato per l’Ariosto

Prestazione a due facce per una pallamano Ariosto che torna sconfitta dalla trasferta sarda in casa della Germancar Nuoro per 37-29. Ad un buon primo tempo, che ha consentito alle ragazze di coach Melis di condurre nel punteggio fino intervallo, ha fatto seguito una ripresa decisamente deludente, che ha consentito alle avversarie prima il sorpasso e poi di riuscire ad amministrare il successivo vantaggio fino alla sirena finale.

Un ottimo inizio di gara sembrava presagire al ritorno alla vittoria per l’Ariosto, capace di scappare immediatamente nel punteggio fino all’eloquente parziale di 5-1 iniziale, maturato grazie alle reti nei primissimi minuti di Manfredini e Sallami. L’Ariosto riesce successivamente a mantenere un margine di vantaggio di 2/3 reti per tutta la prima frazione, dando la sensazione di poter gestire al meglio il probabile ritorno di Nuoro.

Privo di Visentin e Guarelli, con capitan Soglietti a mezzo servizio a causa di problemi fisici, e utilizzata in campo solamente per pochi minuti, la Pallamano Ariosto non ha saputo reggere il ritorno delle padroni di casa, che nella ripresa avevano più energia da spendere sul campo di gioco. È grazie soprattutto alla prestazione maiuscola dell’ex Radovic, capace di mettere a segno ben dodici reti, che le isolane hanno conquistato con merito i preziosissimi due punti in palio.

