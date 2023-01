Ariosto, ancora polemiche "La privacy? Non violata"

di Federico Di Bisceglie

La controreplica alla controreplica. Ormai il caso dell’assemblea organizzata dagli studenti all’Ariosto – nella quale la preside Isabella Fedozzi e la presidente di Arcigay Manuela Macario hanno avuto un acceso diverbio – sta facendo discutere da diversi giorni. Dopo la lettera dei 136 docenti (e non) che hanno preso le difese di Fedozzi, oltre a fornire una ricostruzione dell’accaduto, arriva una controreplica firmata a sua volta da diversi insegnanti, studenti, genitori ed ex studenti dell’Ariosto. Missiva che, chiaramente, confuta la versione fornita dai 136 in precedenza. Sì perché, scrivono nel documento i firmatari, "i 136 sottoscrittori – si legge – è evidente che non abbiano tenuto minimamente conto della versione dei ragazzi presenti o almeno della maggioranza dei presenti, nè tanto meno quella dei genitori che condannano l’azioni di chi ha irrotto e interrotto una libera assemblea studentesca, autorizzata dal consiglio di istituto che ne conosceva contenuti e ospiti".

Privacy. "A fronte dell’accusa di violazione della privacy rivolta a Macario – si legge nel documento – siamo certi di affermare che non esiste nessun fondamento per sostenere questa accusa. è invece grave che uno spazio di autodeterminazione, di autogestione e di libertà di espressione e azione fondamenta per la crescita dei ragazzi sia stato invaso dalla dirigente scolastica, poi da tutto il corpo docente e non docente che, con toni che gli stessi ragazzi definiscono ’paternalistici’, continuano ad arrogarsi il diritto di decidere al posto loro".

Comunità scolastica. "La comunità scolastica che vogliamo e ci immaginiamo – così i sottoscrittori – è quella che mette al centro i ragazzi, che è attenta ai loro bisogni e che incoraggia la libera iniziativa, che stimola il confronto e il pensiero critico. Una comunità scolastica che pensa al benessere dei suoi studenti in primis e anche a quello di tutto il corpo docente e non docente".

Incompetenza. Al netto della citazione bassaniana da ’Gli occhiali d’oro’ – ca va sans dire – i sottoscrittori della lettera ’pro’ Macario, "constatiamo che, nel comunicato dei 136 firmatari – si legge nella lettera – emerge una totale incompetenza delle tematiche affrontate nell’assemblea, testo che definisce ’scelte personali’ l’orientamento sessuale di una persona. Uno scivolone che non è solo di linguaggio, ma di sostanza, cosi come di sostanza sono le parole che noi abbiamo sentito dalla dirigente, che definisce le persone Lgbti ’una categoria’ e ’un mondo’ e definisce ’inclinazione sessuale’ l’orientamento". Insomma, ancora una volta, la penna ferisce più della spada.