"Ariosto e Arcigay, il Pd rifiuta il confronto"

Bufera all’Ariosto, ancora polemiche. Polemiche che, quyesta volta, approdano in Consiglio Comunale. "Sul caso Arcigay, il Pd rifiuta il confronto in consiglio comunale", l’accusa di Francesca Savini, capogruppo di Ferrara Nostra. La vicenda nei giorni scorsi durante l’assemblea d’istituto durante la quale si parlava di discriminazioni e diritti. Assemblea che aveva fatto registrare uno scontro tra Manuela Macario, presidente Arcigay, e la preside dell’Ariosto Isabella Fedozzi. "Nonostante la sempre sbandierata attenzione del centrosinistra ai temi relativi ai diritti – riprende Savini – e in particolar modo a quelli sul mondo Lgbtq+, nonostante il continuo ripetere l’importanza del consiglio comunale come luogo di confronto democratico il Partito democratico ha bocciato la richiesta di discutere un ordine del giorno dedicato proprio ai fatti accaduti al liceo Ariosto e ai tanti temi che questo coinvolge". "Quanto accaduto – spiega Ferrara Nostra – è uno dei temi di attualità del momento e la scelta dimostra una volontà del centrosinistra di non confrontarsi in modo aperto con la città su questa questione, pur tanto dibattuta sui media e di mettere a tacere un dibattito democratico e importante, tanto più perché coinvolge direttamente i giovani e gli aspetti educativi relativi all’ambito scolastico". A presentare l’ordine del giorno e a chiedere l’urgenza sul tema il Gruppo Ferrara Nostra, con il sostegno di altri gruppi di maggioranza, convinto che "la vicenda infatti dovrebbe far riflettere in modo ampio sull’opportunità di proseguire con le iniziative all’interno degli istituti scolastici che toccano temi relativi alla sfera più intima dei giovani e con quali modalità farlo".

L’ordine del giorno intendeva affermare "il sostegno al personale docente dell’istituto scolastico, chiamato come ogni giorno ad assolvere, tra mille difficoltà, nel modo più efficace e corretto alla delicatissima funzione educativa, preservando la scuola da ogni tentativo di strumentali intromissioni". Per l’introduzione del documento all’ordine del giorno era necessario riconoscerne l’urgenza. Ma il Pd, per bocca della consigliera Ilaria Baraldi, non ci sta: "Non crediamo – così la consigliera – che la politica debba intervenire su qualcosa di cui ancora non sono stati chiariti i profili fino in fondo e su argomenti molto delicati. Peraltro, il documento di Ferrara Nostra è intriso di furore ideologico".