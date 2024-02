"Ariosto e la pazzia di tutti i giorni"

Arriva oggi al teatro Comunale Abbado (doppio spettacolo alle 15 e alle 20.30), Roberto Mercadini, ospite fisso di Splendida Cornice su Rai 3, poeta, attore, autore, comico e youtuber cesenate da 180mila followers. A teatro, porta in scena l’Orlando Furioso, il poema cavalleresco di Ludovico Ariosto, pubblicato per la prima volta a Ferrara nel 1516.

Mercadini, se le dico Ferrara, cosa mi dice?

"Ci sono stato più volte e ho tanti ricordi sia personali delle mie gite, ma anche legati al significato della città nella storia e nella cultura. Ferrara è Ariosto di cui sono stato a vedere la casa, è Cosmè Tura, è la grande pittura del Rinascimento, Savonarola, il bellissimo museo di Storia naturale diretto dal mio amico Stefano Mazzotti, dove sono stato a presentare un mio libro. Mi piace venire in Emilia perché è una sorta di Romagna, ma sofisticata ed opulenta".

Come sarà l’Orlando Furioso che porterà al Comunale?

"È una narrazione con brani che recito, ma prevalentemente racconto. L’Orlando Furioso è così deliziosamente fantastico, divertente e Ariosto è così meraviglioso che a volte anche io sul palco mi dimentico di essere un attore e mi sembra di esser un bambino che sta giocando. Se però si va oltre, si vede la lezione spietata di Ariosto. L’autore ci dice che tutti noi, col tempo, impazziamo, corriamo dietro a cose che non esistono, fantasmi e chimere. Il tema della follia e del vagare inutilmente percorre tutto il poema. Non è che la pazzia arriva facendo cose strampalate, ma è la vita di tutti i giorni che ci fa impazzire. Per recuperare il senno serve fare qualcosa di straordinario cioè salire sulla luna e volare con l’Ippogrifo".

Cosa le ha insegnato l’Orlando Furioso?

"Che molte delle sofferenze e delle angoscie sono in realtà illusioni, pura fantasia. E in questo sento, ti guarisce".

Come si è approcciato a questo grande classico per portarlo a teatro?

"Lo sforzo più grande è stato riuscire a fare una sintesi perché L’Orlando è fatto di tante narrazioni che si alternano o si incrociano, con tanti personaggi protagonisti. Avevo pensato addirittura a uno spettacolo in due serate ma era impossibile portare in giro uno show in due parti e l’ho ridotto".

Che effetto le fa portare il suo Furioso, nella città di Ariosto?

"Sono contentissimo. A volte si fantastica e credo che se potessi incontrare Ariosto sarei curioso di sentirlo parlare, di sapere se come persona era simile al suo io lirico o l’opposto e di certo gli chiederei come sarebbe l’inferno ariostesco e perché ce ne ha privato. Magari potrei provare a immaginarlo facendomi aiutare anche dall’intelligenza artificiale".

Da scrittore, cosa pensa del fatto che oggi si possa scrivere con l’intelligenza artificiale?

"Costringe a riflettere su di noi e su cosa facciamo, su cosa sono la creatività e la mente. È quindi stimolante dal punto di vista filosofico. E dispiace che l’intelligenza artificiale porti via il lavoro. Una cosa che l’intelligenza artificiale non può fare è scrivere autobiografie, perché non potrà mai descrivere ciò che lo scrittore ha vissuto, le esperienze, sofferenze o le gioie. L’intelligenza artificiale è un software. Quando si leggono gli scrittori una cosa che colpisce è pensare che ciò che ci raccontano siano sentimenti veri, di cose vissute realmente, come Hemingway o Bukowski. Questo l’intelligenza artificiale non può farlo. Può solo inventare. E fa molta differenza".