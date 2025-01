Ariosto, i 550 anni dalla nascita. L’omaggio di Muscardini in un libro

Proprio mentre il catalogo della casa editrice ’Tiemme edizioni digitali’, fondata e diretta da Riccardo Roversi, si avvia al traguardo delle 800 opere pubblicate (quasi esclusivamente classici della letteratura di ogni tempo), lo scrittore ferrarese Giuseppe Muscardini pubblica per tale editore un saggio – frutto di una serie di suoi attenti studi condotti nell’arco di circa trent’anni – dedicato alla ricorrenza del 550esimo anno dalla nascita di Ludovico Ariosto (1474-1533, nato a Reggio Emilia ma di adozione ferrarese).

L’opera, dal titolo ’Ludovico Ariosto. Mitografia e celebrazione’, spazia dalla caratterizzazione del poeta rinascimentale al suo amore per Ferrara, dalla sua fama e considerazione nei secoli successivi alle varie celebrazioni centenarie. Dopo le celebrazioni del 1875, del 1933 e del 1974, infatti, lo scrittore Giuseppe Muscardini pubblica adesso questo prezioso saggio frutto di una serie di suoi attenti studi condotti nell’arco di circa trent’anni. Il libro (ebook) è disponibile in tutti gli store del Web, da Amazon a Kobo, da Mondadori a Feltrinelli.

Ludovico Ariosto, famoso per testi quali ’L’Orlando furioso’ – presentato come continuazione dell’’Orlando innamorato’ di Boiardo – e dell’’Astolfo sulla luna’, è stato uno scrittore, commediografo e funzionario italiano, nonché il maggiore poeta italiano dell’epica cavalleresca. Controvoglia, dopo molte peripezie, si stabilì a Ferrara negli anni dell’università e si laureò. Nonostante la laurea non seguì mai la carriera giuridica, ma si occupo di letteratura e teatro.

Giuseppe Muscardini, romanziere e saggista di lungo corso, ha lavorato al comune di Ferrara per molti anni. Laureatosi a Bologna e Ferrara, da sempre coltiva una grande passione per la scrittura, stimolo che poi lo ha portato a pubblicare numerosi testi. Per ’Tiemme edizioni digitali’ ha già recentemente pubblicato anche due romanzi: ’Vaniloquio d’autunno’ (2023) e ’Le luci avare dell’alba’ (2024), nonché la guida ’Itinerari culturali nella Svizzera Italiana’ (2024), tutti attualmente disponibili negli store librari del web.

