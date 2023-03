"Arlecchino muto" a palazzo Bellini

Questa sera alle 21, alla sala polivalente di palazzo Bellini di Comacchio, si terrà un nuovo appuntamento della stagione di ‘Comacchio a teatro’. A salire sul palco la compagnia Stivalaccio Teatro – Stabile del Veneto, che porterà in scena ‘Arlecchino muto per spavento’ con soggetto originale e regia di Marco Zoppello. Uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, qui riproposto per la prima volta in epoca moderna, come grande omaggio alla Commedia dell’Arte. Info: 389-1551656.