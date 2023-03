’Arlecchino muto per spavento’ al teatro De Micheli

Dopo il successo dell’anteprima nazionale di Maria Pia Timo con ‘Soldi Soldi’, approda al Teatro ‘De Micheli’ la compagnia Stivalaccio Teatro - Teatro Stabile del Veneto che porterà in scena il suo nuovo spettacolo ‘Arlecchino muto per spavento’ in anteprima regionale. L’appuntamento è per domani alle 21: sul palcoscenico verrà proposto uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, riproposto per la prima volta in epoca moderna come grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù, da un soggetto originale di Marco Zoppello. Una trama "classica", con un amore contrastato e i lazzi e le improvvisazioni lasciate ai personaggi e alle maschere che portano in scena, da cui scaturisce un teatro popolare, ma ricco di spunti, in cui la tradizione della Commedia dell’Arte viene rimontata con gli strumenti di lettura del XXI secolo, in uno spettacolo in cui gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano, celati dalle smorfie delle maschere e dall’abilità degli interpreti.