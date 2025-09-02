Arma, Franco è il nuovo comandante

Giornate di saluti e ringraziamenti per il tenente colonnello Roberto Petroli che da oggi si accingerà a svolgere un nuovo prestigioso incarico alla Legione carabinieri Emilia Romagna, come capo ufficio gestione patrimoniale del Servizio amministrativo. Petroli, originario della provincia di Barletta-Andria-Trani, 52enne, con due figli, dopo essersi laureato in giurisprudenza ha frequentato nel 2004 il 44esimo corso applicativo alla scuola ufficiali carabinieri di Roma, al termine del quale ha comandato come primo incarico il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Cosenza. Ha poi proseguito la sua carriera dirigendo la prima sezione del Nucleo investigativo del comando provinciale di Foggia, la compagnia di Campobasso, il Nucleo investigativo di Teramo, per arrivare nel 2020 alla compagnia di Cento, dove è rimasto per 5 anni. Oggi passa ufficialmente il testimone al maggiore Davide Franco, 50enne, originario di Pisa, sposato, che ha mosso i primi passi nella Benemerita frequentando nel 2011 il 52esimo corso applicativo, per poi guidare come primo incarico il Nucleo operativo e radiomobile di Assisi.

Dal 2017, proseguendo nel solco della direzione dei Norm, è approdato a quello di Casoria (Napoli) fino al 2020, per poi giungere al comando della compagnia carabinieri di Monfalcone, dove ha diretto gli uomini e le donne dell’Arma, prima del nuovo incarico nella città del Guercino. Nella mattinata di ieri gli ufficiali, accompagnati dal comandante provinciale, colonnello Alessandro Di Stefano, si sono recati per i saluti istituzionali in prefettura e procura. Il prefetto, Massimo Marchesiello, ha ringraziato Petroli per la proficua e costante collaborazione istituzionale offerta anche durante le numerose manifestazioni che hanno interessato l’area centese (in primis il Carnevale e gli incontri cestistici), augurandogli un futuro ricco di nuove soddisfazioni personali e professionali. Al maggiore Franco ha rivolto il suo saluto di benvenuto, rimarcando la delicatezza dell’incarico assunto. Il procuratore Andrea Garau ha augurato a Petroli ogni fortuna per il nuovo incarico, rivolgendo a Franco gli auguri per un percorso pregno di successi. Non potevano mancare i saluti ai sindaci dei Comuni dell’Alto ferrarese.