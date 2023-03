Arma, lotta al bracconaggio In un anno 1.380 interventi

Sono oltre mille e settecento i controlli effettuati per la difesa del territorio, 112 illeciti rilevati sul versante del bracconaggio e 29 gli illeciti penali per abbandono di rifiuti. Sono solo alcuni dei numeri forniti ieri durante la presentazione del report dei carabinieri forestali (Cufaac). Il focus di approfondimento ha riguardato, nello specifico, le operazioni svolte negli ultimi dodici mesi di attività dei carabinieri forestali delle compagnie Rovigo e Ferrara. Il bilancio presentato rappresenta l’attenzione puntuale verso un tratto del ‘grande fiume’ che possiede un patrimonio di inestimabile valore di habitat e biodiversità da tutelare. Presente all’incontro, tra gli altri, anche il segretario generale dell’Autorità di Bacino del Po, Alessandro Bratti. Particolarmente copiosa è stata l’attività dell’Arma, come detto in premessa, sul piano della difesa del territorio. Infatti, ben 126 sono stati gli illeciti amministrativi rilevati, 27 quelli penali e due sono invece state le denunce per incendio. Anche l’attenzione al contrasto del bracconaggio è molto alta: ben 1.383 gli interventi di controllo in questo senso; cinque gli illeciti penali contestati e sei le denunce. Per l’abbandono dei rifiuti, le denunce sono invece state quattordici.