Arma, Precetto Pasquale per i militari di Comacchio

COMACCHIO

Nella chiesa dei Caduti e di Santa Maria del Suffragio a Comacchio il cappellano militare della Legione carabinieri Emilia Romagna, don Giuseppe Grigolon, ha celebrato il Precetto Pasquale per tutti i militari della Compagnia di Comacchio. Un momento tradizionale e particolarmente sentito, attraverso il quale i militari dell’Arma si avvicinano all’avvento della Pasqua. Il cappellano militare ha dedicato l’omelia alla figura del vice brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valor militare, il quale il 23 settembre 1943 a Torri di Palidoro (che rientrava nella giurisdizione territoriale della stazione carabinieri di Torre in Pietra), a soli 23 anni, sacrificò la propria vita per salvare ventidue ostaggi catturati dai tedeschi durante un rastrellamento. Proprio per questo suo grandissimo gesto di coraggio è stato insignito della medaglia d’oro al valore militare alla memoria. Don Giuseppe Grigolon ha invitato i carabinieri, in particolare i più giovani, a seguire l’esempio di Salvo D’Acquisto "per svolgere con impegno e spirito di sacrificio il servizio che ogni giorno sono chiamati a compiere per garantire la pace e la giustizia delle comunità". Parole che hanno certamente toccato il cuore dei militari che hanno preso parte alla funzione che, come consuetudine, si è conclusa con una foto di gruppo.