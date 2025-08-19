Arma, promossi tre ufficiali. La cerimonia al comando

Nella mattinata di ieri, nel corso di una breve cerimonia alla presenza degli ufficiali e del personale del comando provinciale dei carabinieri, il comandante, colonnello Alessandro Di Stefano, ha voluto apporre personalmente i gradi sulla spallina a tre ufficiali dipendenti neo promossi. Passaggio al grado di tenente colonnello per il maggiore Roberto Petroli, comandante della compagnia di Cento, attivo in un territorio complesso e nevralgico, che abbraccia le province di Bologna e Modena, dove svolge da diversi anni con dedizione e competenza il delicato incarico di coordinamento delle attività di prevenzione e di repressione, svolto dalle otto stazioni dipendenti.

Promosso al grado di capitano il tenente Valentino Biocco, comandante del Nucleo informativo del comando provinciale, che lo vede in prima linea nel delicato e strategico settore informativo dell’Arma nell’area estense. Incarico, di natura prettamente fiduciaria, che l’ufficiale continuerà a rivestire attesa la preziosa professionalità acquisita in una pluriennale esperienza maturata nello specifico settore, di primaria importanza per l’Arma dei carabinieri. Promozione al grado di capitano anche per il tenente Nicola Lombardi, comandante della sezione radiomobile della compagnia di Ferrara, delicato e importante incarico svolto con passione e professionalità, che lo vede alla guida di quel reparto che assicura un tempestivo intervento alle chiamate di emergenza e il controllo del territorio 24 ore su 24 sulla città estense, svolto da personale pronto ad affrontare ogni tipo di situazione ad alto rischio, con in dotazione le iconiche autovetture veloci, note anche come ‘gazzelle’.

A conclusione della cerimonia che si è svolta nella sede del comando provinciale, il colonnello Di Stefano, evidenziando l’importanza e i maggiori oneri che conseguono ad ogni promozione al grado superiore, ha voluto congratularsi con i propri collaboratori per il meritato traguardo conseguito, conseguenza "tangibile della professionalità e dell’impegno sempre profusi nel servizio".

re. fe.