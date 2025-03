Armati di sacchetti per tenere pulita la piazza

Anche noi stiamo facendo la nostra parte per salvare il pianeta. La scuola primaria ’De Amicis’ di Massa Fiscaglia partecipa a diverse iniziative per aiutare l’ambiente. In collaborazione con la Delta Rescue abbiamo approfondito il tema del rispetto del mare e dopo vari incontri con gli esperti siamo anche andati alla sede di Riccione dove abbiamo potuto vedere le tartarughe di ogni tipo e giocato a Tris con una Liuto, una tartaruga che era stata salvata proprio dai volontari.

Un altro nostro piccolo contributo lo abbiamo dato pulendo la piazzetta che si trova davanti alla nostra scuola. Per un giorno armati di sacchetti di plastica e guanti abbiamo raccolto sporcizia di tutti tipi, in collaborazione con l’associazione Legambiente. Questa giornata poi è proseguita con giochi e tanta allegria.

In classe 1ª e 2ª abbiamo costruito anche un albero di Natale con bottiglie di plastica che erano state riciclate con una base di cartone. L’albero era realizzato decorazioni, sempre usando materiale di riciclo.

Con questa testimonianza speriamo di sensibilizzare altri giovani alla tutela dell’ambiente perché è importante per il mondo e per il nostro stesso futuro.

I reporter della classe 5ª