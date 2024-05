Armato di coltello perseguita la ex. I carabinieri salvano la donna

Ha violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie, il cinquantanovenne arrestato dai carabinieri di Jolanda di Savoia. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Una donna, originaria del rodigino, stava percorrendo la strada Gran Linea, quando si è accorta di essere seguita in auto da un uomo. Si trattava dell’ex marito: verso l’uomo, infatti, era stato emesso un’ordinanza del Tribunale di Rovigo che lo obbligava a mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna e ad astenersi dal frequentare ambienti e luoghi abitualmente da lei frequentati. Sono stati attimi di paura per la donna che, subito, ha contattato la Centrale operativa dei Carabinieri di Copparo: il militare all’altro capo del telefono le ha dato indicazioni per raggiungere la Stazione Carabinieri di Jolanda di Savoia, e provveduto anche ad inviare alcune pattuglie sul posto. La donna, quindi, ha trovato un sicuro riparo. Ma l’ex marito non si era arreso: l’aveva seguita, tentando di nascondersi con l’auto in un angolo morto di un edificio attiguo alla caserma. Ma i militari lo hanno notato e arrestato. Dopo la perquisizione personale e dell’auto dell’uomo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche un coltello. Il peggio, dunque, è stato scongiurato. Ieri, il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, e disposto che l’uomo fosse posto ai domiciliari in attesa dell’udienza.

v.f.