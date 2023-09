Armistizio e libertà Itinerari in bicicletta sulle tracce della storia In occasione del 80° anniversario dell'armistizio, Pro loco Ferrara organizza due originali itinerari in bici per ricordare i protagonisti ferraresi del 1943-45. Oggi alle 10.15 "Ferrara ebraica" e alle 16 "Terrore a Ferrara!".