Questa sera, alle 21,

in via Braghini 20 l’associazione Bau Academy (Ats che si occupa di educazione cinofila) organizza una serata informativa aperta a tutti ‘Armonia animale: guida alla salute e al benessere con approcci naturali ed olistici’. Relatrice della serata sarà, Maria Rita Grassi, esperta in floriterapia e fitoterapia nel settore pets e master reiki animali, che descriverà i benefìci delle varie discipline olistiche dedicate ai nostri piccoli compagni di vita, e sarà disponibile per consulenze personalizzate.

Nell’ambito della serata saranno distribuiti campioni omaggio di rimedi floriterapici, fitoterapici e di olio Cbd per uso sia animale che umano offerti dalle aziende: Laboratorio Erboristico Di Leo, Rosa Canina c.l. Pet Pharma e Albedo Farmaceutica. L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara.

