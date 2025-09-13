Armonie per Frescobaldi: "In ricordo di un grande"

Nell’ambito dei festeggiamenti che da quattro anni Ferrara Musica dedica a Girolamo Frescobaldi, il maggiore compositore ferrarese di sempre, oggi, in occasione del suo compleanno, il programma viene inaugurato da due iniziative diverse, che si dispongono nell’arco dell’intera giornata.

La conferenza del musicologo Enrico Scavo, dedicata alla ferrarese ’Accademia della Morte’, è la prima iniziativa, alle 10.30, ospitata dalla Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea. Con il relatore, autore di un volume monografico sull’argomento, dialogheranno Nicola Badolato (professore associato di Musicologia e Beni musicali nel Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna) e Dario Favretti (direttore organizzativo e coordinatore artistico di Ferrara Musica). Dopo la Devoluzione di Ferrara dagli Estensi allo Stato Pontificio (1598), in città continuò tuttavia una vivace attività culturale, promossa dall’’Accademia della Morte’, emanazione dell’omonima Confraternita. Per restituire la funzione artistico-culturale di questo sodalizio si percorrerà la vicenda biografica e artistica di Giovanni Battista Bassani, il maestro di cappella più rappresentativo. Verranno proposte all’ascolto alcune pagine tratte dagli oratori bassaniani eseguiti presso la chiesa della Confraternita (l’attuale Oratorio dell’Annunziata). Ingresso libero.

Alle 17 sarà Palazzo Schifanoia la sede del concerto intitolato ’Dolcissimi Affetti e Armonie Segrete’, proposto dal Concentus Musicus Fe’ Antica. I soprani Sara Galli e Anna Rigotti, Giovanni Fini e la clavicembalista Doralice Minghetti si dedicheranno all’incredibile ricchezza musicale dell’Italia tra la fine del Cinquecento e il Seicento, ponendovi al centro la figura di Frescobaldi. Sul versante strumentale saranno proposti brani di Froberger, Kapsberger, Piccinini e dello stesso Frescobaldi. Nell’ambito vocale invece saranno presi in esame composizioni che riflettono la sensibilità espressiva del madrigale tardo e del nuovo stile monodico. Spiccano quelle del maestro di Frescobaldi, Luzzasco Luzzaschi: ’Ch’io non t’ami cor mio’ e ’Stral pungente d’ Amore’ evocano il raffinato mondo delle musiche da camera destinate alle celebri Dame Ferraresi.

Le arie di Frescobaldi, tra cui ’Ardo e taccio il mio mal’ e ’Così mi disprezzate’, rivelano un lato meno noto del compositore, esprimendo le passioni amorose con un’intensità che anticipa la nascente opera barocca. Coordinato dalla docente Marina De Liso, l’ensemble vocale e strumentale ’Fe’ Antica’ è espressione diretta del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara ed assume formazioni diverse adeguandosi al vasto repertorio che in questi anni ha caratterizzato l’incessante produzione musicale del Conservatorio. Ingresso libero.

Tutte le iniziative del Frescobaldi Day rientrano nel calendario degli eventi legato ai festeggiamenti per il trentennale dell’inserimento di ’Ferrara, città del Rinascimento’ nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.